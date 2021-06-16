Фьюри прокомментировал отказ Уайлдера общаться на пресс-конференции
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал то, что его соперник Деонтей Уайлдер отказался общаться с журналистами на пресс-конференции. Фьюри и Уайлдер, которые 24 июля в третий раз выйдут на ринг, провели совместную пресс-конференцию.
«Это показывает, насколько психологически слабым человеком он является и насколько в эмоциональном и физическом смысле повлияло на него избиение в предыдущем бою. После поражения, которое я ему нанёс, я достаточно долго переживал по поводу Уайлдера. Естественно, что он проделывает эти трюки с наушниками и отказывается отвечать на вопросы», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Также на пресс-конференции между Фьюри и Уайлдером состоялась необычная дуэль взглядов.
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