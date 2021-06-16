Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: знали, что Фьюри от нас никуда не сбежит

Уайлдер: знали, что Фьюри от нас никуда не сбежит
Александр Кожевников
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что не сомневался в том, что арбитражный суд встанет на его сторону и обяжет Тайсона Фьюри провести с ним поединок.

«Я не переживал по поводу того, что Фьюри пытается договориться насчёт другого боя. Мы знали, что поступаем правильно, мы знали, что они от нас не сбегут. Молчание — золото. На протяжении периода пандемии я постоянно тренировался, набирая форму. Всё это время между поединками пойдёт мне на пользу. У меня было время, чтобы добиться прогресса», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Новость по теме
Боб Арум считает молчание Деонтея Уайлдера дурным знаком
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021