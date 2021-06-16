Уайлдер: знали, что Фьюри от нас никуда не сбежит

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что не сомневался в том, что арбитражный суд встанет на его сторону и обяжет Тайсона Фьюри провести с ним поединок.



«Я не переживал по поводу того, что Фьюри пытается договориться насчёт другого боя. Мы знали, что поступаем правильно, мы знали, что они от нас не сбегут. Молчание — золото. На протяжении периода пандемии я постоянно тренировался, набирая форму. Всё это время между поединками пойдёт мне на пользу. У меня было время, чтобы добиться прогресса», — цитирует Уайлдера BoxingScene.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.



На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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