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Гастелум оценил шансы Уиттакера завоевать титул в поединке с Адесаньей

Гастелум оценил шансы Уиттакера завоевать титул в поединке с Адесаньей
Антон Мозговой
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Боец среднего веса UFC Келвин Гастелум поделился мнением о предстоящем поединке Роберта Уиттакера и чемпиона организации Исраэля Адесаньи. Ранее Адесанья защитил титул, победив Марвина Веттори. После этого Исраэль сообщил, что теперь хочет встретиться с Уиттакером.

«В нашем поединке Роберт произвёл на меня огромное впечатление. Если Уиттакер будет драться с Адесаньей так же, как и со мной, то у него будет реальный шанс завоевать титул.

В нашем поединке Уиттакер был всё время на шаг впереди. Я не думал, что он так хорош. Даже у Адесаньи не было такого преимущества в бою со мной», — цитирует Гастелума MMAJunkie.

Адесанья ранее провёл титульный бой в полутяжёлом весе, но проиграл Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.

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