Адесанья мощь? Невезучий Эдвардс. Диаз — Майя ОК? Амосов зверь, Лима вялый. UFC 263

Это ваш любимый MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и мы продолжаем вещание! В качестве исключения сегодня у нас аудиоформат (форс-мажор, друзья), а со следующего выпуска включайте «Чемпионат. Подкаст» с привычным видеосопровождением и нашими лицами.

Здесь у нас из тем: итоги большого турнира UFC 263, где мы обсуждаем силу Исраэля Адесаньи, несуразного Веттори и подвыпившего Косту, невезение Леона Эдвардса, будущее Нейта Диаза, ограбленного Терренса Маккинни и соперников для Мовсара Евлоева, а также Усмана и Колби, Уиттакера и Канонира, Аскарова и Фигейреду, чемпионство Морено. ПЛЮС — PFL 4 + Bellator 260. Что нас удивило из произошедшего во всех этих лигах, вы узнаете в этом выпуске. ПОЕХАЛИ!

(ТАЙМ-КОДЫ ниже!)

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes;

• в Google Podcasts;

• в «СберЗвук»;

• в «Яндекс. Музыке»;

• в плеере Castboх;

• в плеере Podster;

ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем привет! У нас для вас новости: есть очень хорошая, а есть похуже.

01:09 – Почему UFC 263 – это турнир-рекордсмен?

05:05 – Адесанья разобрал Веттори, но ничего не доказал?

13:46 – Адесанья — «царь и бог» в ударке? Кажется, согласны не все.

17:52 – Нигериец бросил вызов Уиттакеру. А есть ли альтернатива такому бою?

23:10 – «Выстрелил себе в ногу и вырыл могилу» — это про нынешнего Пауло Косту. Каковы могут быть последствия?

29:40 – Как Марвин Веттори облажался во время фотосессии?

31:58 – Канонир, Брансон, Гастелум — кто из них ближе к титульнику?

37:26 – Белал Мухаммад на полном серьёзе заговорил про титульную гонку. Насколько это адекватно?

40:12 – Леон Эдвардс победил, но проиграл. Почему он самый невезучий боец в истории промоушена?

51:07 – Имеет ли смысл бой Эдвардса против Масвидаля?

56:58 – Нейт Диаз всегда говорит, что он выбил свои гонорары с помощью жёсткой позиции на переговорах. Но он совершенно не прав.

01:07:41 – Брэндон Морено уничтожил Фигейреду. Теперь бразилец требует третий бой, но справедливо ли это?

01:23:55 – Ещё немного о турнире: крутой Евлоев, титульник Мёрфи и беспощадный Крэйг.

01:30:57 – Терренс Маккинни провел уникальный дебют, но даже не получил бонус. Это нормально?

01:43:21 – Великая чемпионка по боксу Кларисса Шилдс дебютировала в ММА. Как мы оценим это событие?

01:55:25 – Оказывается, в формате гран-при PFL много минусов. Или нет?

02:01:24 – Ярослав Амосов стал чемпионом Bellator. Новая доминирующая сила в ММА?

02:09:00 – Различия в титулах чемпиона мира по боевому самбо. Тут есть даже про Хабиба.

02:11:37 – Ещё чуть-чуть про Bellator: прогресс Аарона Пико, отставка Пола Дейли и следующий соперник Амосова.

02:16:11 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).