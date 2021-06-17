Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я король России!» Сехудо по-русски вызвал на бой Хасбика, Нурмагомедов отреагировал

«Я король России!» Сехудо по-русски вызвал на бой Хасбика, Нурмагомедов отреагировал
Александр Насонов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов 18-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.

Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.

«Очень приятно, Генри Сехудо. Олимпийский чемпион! Двойной чемпион UFC! Я тебя порву!» — сказал Сехудо на русском языке в видео, выложенном в «Инстаграм».

«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России!» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Генри Сехудо.

В комментариях к посту отметился бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Будь осторожен, чемпион! Весь Дагестан с Хасбуллой», — написал Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/p/CQLyErtj3j6/

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021