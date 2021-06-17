«Я король России!» Сехудо по-русски вызвал на бой Хасбика, Нурмагомедов отреагировал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов 18-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.

Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.

«Очень приятно, Генри Сехудо. Олимпийский чемпион! Двойной чемпион UFC! Я тебя порву!» — сказал Сехудо на русском языке в видео, выложенном в «Инстаграм».

«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России!» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Генри Сехудо.

В комментариях к посту отметился бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Будь осторожен, чемпион! Весь Дагестан с Хасбуллой», — написал Нурмагомедов.