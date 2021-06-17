Усман Нурмагомедов узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, узнал имя следующего соперника. Нурмагомедов-младший, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сразится с Мэнни Муро на турнире Bellator 263, который состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 31 июля, сообщает MMAJunkie.

34-летний Муро последний поединок провёл на турнире Bellator 252, который состоялся в ноябре 2020 года. Американский спортсмен единогласным решением судей победил Девина Пауэлла. Всего на его счету 15 боёв в MMA, в которых он одержал девять побед и потерпел шесть поражений.

Напомним, Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.