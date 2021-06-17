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Фьюри: Уайлдер нокаутировал бы Джошуа в первом раунде

Фьюри: Уайлдер нокаутировал бы Джошуа в первом раунде
Александр Кожевников
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем реванше с Деонтеем Уайлдером.

«С другими парнями я разберусь позже. Сейчас для меня главное — Уайлдер. Он наиболее опасный супертяжеловес в мире, который смог бы нокаутировать Энтони Джошуа в первом раунде. Мне нужно пройти его, а затем остальные парни получат свою минуту славы. Я устрою им самое большое избиение в их жизни.

Я уже говорил Эдди Хирну, что самая большая разница между мной и ими в том, что они бизнесмены, а я спартанец. Мне неважны разговоры об абсолютном чемпионстве. Я не Эдди Хирн, не Энтони Джошуа. Я просто дерусь, потому что был для этого рождён.

У меня нет ничего личного с Уайлдером. Меня не волнуют пояса или память обо мне. Я беспокоюсь только о том, чтобы побеждать соперников. Если передо мной стоит Уайлдер, то я готов устроить ему взбучку. Моя мотивация в том, что я рождён для этого. Мне неинтересны деньги и титулы. Мой интерес — в крови и боях», — приводит слова Тайсона Фьюри Sky Sports.

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