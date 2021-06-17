Гришин оценил скандальные слова Чимаева о Нурмагомедове

Российский полутяжеловес UFC Максим Гришин прокомментировал слова другого бойца UFC Хамзата Чимаева о бывшем обладателе пояса в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Я вам так скажу: конфликта нет. Конфликт преподнесли вы и ваши коллеги, подписчики закрытых аккаунтов, всех этих сообществ и так далее. Не было конфликта. Была неверная интерпретация, и всё. Они созвонились, встретились, как мужчины поговорили и обсудили.

Что касается слов «мы его порвём» — всё зависит от того, какой смысл вы в них вкладываете. Я могу сказать это и в личной беседе, да? Но как это преподносится читателю и слушателю? Может быть, это было в шутку сказано и это всё раскачали. Даже если так и было сказано, можно устроить любые матчи. Вы же видите всё по-другому», — сказал Гришин в интервью YouTube-каналу Usachev TV.