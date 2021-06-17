Камару Усман назвал единственного бойца, который смог его опрокинуть

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман назвал единственного бойца, который заставил его оказаться на настиле. По словам Усмана, это случилось в спарринге с легковесом Майклом Джонсоном.

«Меня опрокинули лишь раз, лишь один раз за всю мою карьеру. Это было в спарринге. Это сделал один из моих одноклубников, боец UFC, причём легковес — Майкл Джонсон.

Это было на мой второй год в ММА. Майкл готовился к бою, тогда он уже был в UFC. Мы проводили спарринг, он наносил мне удары, видел, где мне больно, и бил в те места. Мне было так больно, что я хотел развернуться и уйти. Я постоянно пятился, отбегал, и в один из таких моментов он меня уронил», — рассказал Усман в интервью YouTube-каналу True Geordie Xtra.