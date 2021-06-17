PFL 5: Макдональд перевесил Тибау, Купер не уложился в лимит полусреднего веса

Накануне в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) состоялась официальная процедура взвешивания турнира PFL 5, в главном событии которого встретятся бывший чемпион Bellator Рори Макдональд и экс-боец UFC Глейсон Тибау. По итогам взвешивания Макдональд оказался чуть тяжелее Тибау.



В соглавном поединке турнира встретятся российский боец Николай Алексахин и Рэй Купер. По итогам взвешивания соперник Алексахина не смог уложиться в лимит полусреднего веса.



Основной кард



Рори Макдональд (171) — Глейсон Тибау (170.6)

Рэй Купер III (171.8) — Николай Алексахин (169)

Эмилиано Сорди (205) — Дэн Спон (205.6)

Сезар Феррейра (205.4) — Крис Камоцци (204.6)



Предварительный кард



Антонио Карлос Джуниор (205) — Винни Магальяеш (204)

Мартин Гамлет (205.6) — Кори Хендрикс (205.6)

Жоао Зеферино (171) — Джейсон Понет (169.4)

Магомед Магомедкеримов (171) — Кертис Миллендер (170.6)

Том Лоулер (203.6) — Джордан Йонг (206)

Садибу Сай (170) — Алексей Кунченко (169.5).