Владимир Кличко в нескольких словах рассказал, как надо тренироваться. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко показал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке 45-летний спортсмен тренируется в зале с деревянным брусом и большой шиной.

«Тренируйся так, как будто завтра не наступит», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Кличко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вовчик, ты лучший!»

«Вернёшься в бокс?»

«Давай, Володя, жги! Чтоб побил рекорд Формана!»

На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.