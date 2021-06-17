Владимир Кличко в нескольких словах рассказал, как надо тренироваться. Фото
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко показал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке 45-летний спортсмен тренируется в зале с деревянным брусом и большой шиной.
«Тренируйся так, как будто завтра не наступит», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Кличко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вовчик, ты лучший!»
«Вернёшься в бокс?»
«Давай, Володя, жги! Чтоб побил рекорд Формана!»
На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.
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