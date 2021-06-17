Россиянин Эмеев отказался от боя с Ворли Алвесом на UFC Vegas 30

Российский боец UFC Рамазан Эмеев не сможет принять участия в турнире UFC Vegas 30, сообщает MMAFighting. Причины отказа Эмеева от боя пока не сообщаются.



Турнир UFC Vegas 30 состоится 26 июня 2021 года. Соперником Эмеева должен был стать бразилец Ворли Алвес. В настоящий момент UFC занимается поиском нового оппонента для бразильца.



Эмеев в последний раз выходил в октагон в январе 2021 года, победив раздельным решением судей немца Давида Заваду. На счету россиянина пять побед и одно поражение в UFC.



30-летний Ворли Алвес в последнем своём поединке победил другого немца — Мунира Лаззеза, нокаутировав его в первом раунде. За карьеру он провёл 12 поединков в UFC, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения.