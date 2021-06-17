Хабиб Нурмагомедов: не выспался, но поборолись с братом от души

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке рядом с Нурмагомедовым находится боец Bellator Ислам Мамедов, фото сделано после борцовской тренировки.

«Не выспался, но поборолись с братом от души», — подписал Хабиб фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Также Хабиб сообщил, что Исламу Мамедову дали соперника на турнире Bellator 30 июля, добавив, что это бывший чемпион.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.