Хабиб Нурмагомедов: не выспался, но поборолись с братом от души

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке рядом с Нурмагомедовым находится боец Bellator Ислам Мамедов, фото сделано после борцовской тренировки.
«Не выспался, но поборолись с братом от души», — подписал Хабиб фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Также Хабиб сообщил, что Исламу Мамедову дали соперника на турнире Bellator 30 июля, добавив, что это бывший чемпион.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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