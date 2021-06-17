«Вот это зверюга». Подписчики оценили, как изменилась форма Нганну за три года. Фото
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Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну показал, как изменилось его тело за период с 2018 по 2021 год. Он опубликовал в «Инстаграме» фотографии, сделанные на турнирах UFC 220 и UFC 260 соответственно.
«UFC 260 и UFC 220. Вес тот же самый, но очертания другие», — подписал он изображение.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Фрэнсиса Нганну.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вот это зверюга».
«Оба внушают страх».
«Выглядишь гораздо лучше на UFC 260. Отличная форма, чемпион».
В марте Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. На его счету 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.
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