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Макгрегор — о бое с Порье: 25 дней — и я закончу работу

Макгрегор — о бое с Порье: 25 дней — и я закончу работу
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напомнил, что в скором времени, в ночь с 10 на 11 июля мск, его ожидает третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«25 дней — и я закончу работу», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с предыдущего боя.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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