Тайсон Фьюри: Думаю, Макгрегор победит Порье и сделает это красиво

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от третьего боя бойцов ММА Конора Макгрегора и Дастина Порье. Фьюри предположил, что Макгрегор одержит яркую победу.
«Это последний бросок кубиков в исполнении Макгрегора. Если он проиграет, то всё, занавес. Думаю, он победит и сделает это красиво.
Никогда не знаешь, чем занимается Конор, не знаешь, как он готовится в тренировочном лагере. Исходя из того, что слышал, он живёт жизнью рок-звезды даже за неделю до боя. Но так нельзя.
Когда нахожусь в тренировочном лагере, я на 100% сосредоточен на поединке. Я не делаю ничего, что отвлекает. Рано ложусь, рано встаю, пью только воду. Я на 100% посвящён работе», — цитирует Фьюри Mirror.
В первом поединке Макгрегор нокаутировал Порье, но в реванше уже Дастин был сильнее соперника.
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