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Морено считает, что Аскаров может стать следующим претендентом на титульный бой

Морено считает, что Аскаров может стать следующим претендентом на титульный бой
Александр Кожевников
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендон Морено считает, что его следующим соперником станет победитель боя между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом.

«Очевидно, что есть несколько имён. Думаю, победитель боя между Аскаром Аскаровым и Алексом Пересом может стать следующим. Есть шанс и у Коди Гарбрандта. Он бывший чемпион, у него всегда есть возможность. Ещё один кандидат — Александр Пантойя», — цитирует Морено MMAJunkie.

Напомним, что Аскаров провёл свой последний бой 7 марта на турнире UFC 259. Тогда он одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.

Отметим, что в рейтинге наилегчайшего веса UFC Аскаров занимает вторую строчку.

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