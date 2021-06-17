Морено считает, что Аскаров может стать следующим претендентом на титульный бой

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендон Морено считает, что его следующим соперником станет победитель боя между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом.



«Очевидно, что есть несколько имён. Думаю, победитель боя между Аскаром Аскаровым и Алексом Пересом может стать следующим. Есть шанс и у Коди Гарбрандта. Он бывший чемпион, у него всегда есть возможность. Ещё один кандидат — Александр Пантойя», — цитирует Морено MMAJunkie.



Напомним, что Аскаров провёл свой последний бой 7 марта на турнире UFC 259. Тогда он одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.



Отметим, что в рейтинге наилегчайшего веса UFC Аскаров занимает вторую строчку.