Морено считает, что Аскаров может стать следующим претендентом на титульный бой

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендон Морено считает, что его следующим соперником станет победитель боя между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом.
«Очевидно, что есть несколько имён. Думаю, победитель боя между Аскаром Аскаровым и Алексом Пересом может стать следующим. Есть шанс и у Коди Гарбрандта. Он бывший чемпион, у него всегда есть возможность. Ещё один кандидат — Александр Пантойя», — цитирует Морено MMAJunkie.
Напомним, что Аскаров провёл свой последний бой 7 марта на турнире UFC 259. Тогда он одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.
Отметим, что в рейтинге наилегчайшего веса UFC Аскаров занимает вторую строчку.
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