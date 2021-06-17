Хантер поделился мнением о том, за счёт чего Джошуа может победить Усика

Майкл Хантер, бывший соперник российского супертяжёловеса Александра Поветкина, поделился мнением о предстоящем поединке с участием экс абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.



«Я не думаю, что Джошуа победит Усика, если только не нокаутом. Это супертяжёлый вес, и вероятность нокаута никогда не стоит исключать. Александр достаточно силён, это очевидно.

Я думаю, что Джошуа — идеальный соперник для Усика. Многие постоянно судят о нём по бою с Чисорой, потому что егр Усик провёл не очень здорово. Но вот с Энтони Александру будет удобно боксировать, как мне кажется



Джошуа потребуется перехитрить Усика. Мы знаем, например, что у Энтони отменный апперкот. Понятно, что Александр будет работать от обороны. Поэтому для Джошуа этот бой — настоящий вызов. Ему придётся пойти ва-банк, чтобы победить», — приводит слова Хантера Boxing247.