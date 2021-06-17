«Потолок — выход из группы». Нурмагомедов оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020. В двух сыгранных матчах россияне потерпели одно поражение (0:3 в матче с Бельгией) и одержали одну победу (1:0 во встрече с Финляндией). Заключительный матч группового этапа сборная России проведёт с датчанами.



«В современной сборной у меня есть друзья, я не собираюсь критиковать команду. Могу сказать, что нет лидера команды. А если он есть, то не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. На данный момент идёт спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России – выйти из группы», – приводит слова Нурмагомедова Prosports.kz.

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