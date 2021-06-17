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Евлоев заявил о готовности заменить Холлоуэя в бою с Родригесом

Евлоев заявил о готовности заменить Холлоуэя в бою с Родригесом
Виталий Весёлый
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Российский боец ММА Мовсар Евлоев обратился к президенту UFC Дане Уайту. Евлоев ещё раз подчеркнул, что хотел бы получить соперника из топ-10 полулёгкого дивизиона.

«Дана, я же сказал тебе: если мой следующий соперник будет не из топ-10, я приду за тобой. Это твой хороший шанс. Я уже устал от пятидневного отпуска!» — написал Евлоев на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Евлоева в «Инстаграме».

Напомним, Мовсар Евлоев выступил в предварительном карде турнира UFC 263. Его соперником был Хаким Даводу. По итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы.

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