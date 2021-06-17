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«Очень волнуюсь и переживаю». Нурмагомедов — о предстоящем бое президента Eagle FC

«Очень волнуюсь и переживаю». Нурмагомедов — о предстоящем бое президента Eagle FC
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий относительно предстоящего боя ветерана российских смешанных единоборств, президента Eagle FC Шамиля Завурова с представителем Бразилии Рикардо Тирлони. Их поединок состоится на 37-м турнире лиги Eagle Fighting Championship, который пройдёт 18 июня в Алматы (Казахстан). Секундировать Завурова будет Хабиб.

«Шамиль будет драться в главном бою: это очень волнительный момент для меня. Я не особо любитель секундировать Шамиля, когда он дерётся.

Очень волнуюсь и переживаю. Он внёс очень большой вклад в моё становление не только как бойца, но и как человека. Понимаю, что и возраст у него: он более 20 лет выступает на мировой арене.

Я надеюсь, он сдержит слово о том, что последний бой будет в сентябре!» — приводятся слова Нурмагомедова на странице eaglefcmma в «Инстаграме».

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