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Превью боя Корейский Зомби — Иге на UFC Fight Night. Видео

Превью боя Корейский Зомби — Иге на UFC Fight Night. Видео
Виталий Весёлый
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Опубликовано превью поединка, в ходе которого встретятся боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби и Дэн Иге. Бой состоится на турнире на турнире UFC Fight Night 20 июня.

Превью UFC Вегас 29: Корейский Зомби vs Иге

Корейский Зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений.

Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда. После победы Иге вызвал Зомби на поединок.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы. Их поединок был запланирован на турнир UFC Fight Night, который пройдёт 17 июля в Лас-Вегасе (Невада, США).

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