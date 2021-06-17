Превью боя Корейский Зомби — Иге на UFC Fight Night. Видео

Опубликовано превью поединка, в ходе которого встретятся боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби и Дэн Иге. Бой состоится на турнире на турнире UFC Fight Night 20 июня.
Превью UFC Вегас 29: Корейский Зомби vs Иге
Корейский Зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений.
Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда. После победы Иге вызвал Зомби на поединок.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы. Их поединок был запланирован на турнир UFC Fight Night, который пройдёт 17 июля в Лас-Вегасе (Невада, США).
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