Хабиб назвал российских бойцов UFC, которые могут завоевать пояс в ближайшее время

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о перспективах казахстанских бойцов в UFC, а также назвал российских бойцов, которые, по его мнению, могут завоевать пояс в ближайшее время.
«В Казахстане очень много хороших бойцов. Но ММА в Казахстане отстает от российского на 5-6 лет. В России сейчас нет чемпионов UFC. Есть бойцы, которые могут прийти к поясу – это Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Александр Волков. Сейчас хорошо идёт в UFC Магомед Анкалаев. Многие близки к титульным боям, но чемпионов пока нет. Казахстану же ещё нужно расти до российского ММА. Лет через 7-8 у вас будут чемпионы, если такой рост продолжится. Вижу, как этот спорт любят в Казахстане.
На данный момент я бы отметил Дамира Исмагулова и Шавката Рахмонова. Хорошо идут. У них есть шансы попасть в топ-10», — приводит слова Нурмагомедова Prosports.kz.
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