Хабиб — о бое Мейвезера и Пола: чистый бизнес. Старый Флойд вышел и провёл спарринг

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о боксёрском поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. Мейвезер и Пол провели выставочный бой, по результатам которого победителя выявить не удалось.



«Что можно сказать? Это чистый бизнес. Старый Мейвезер вышел и провёл спарринг. Заработали на этом миллионы долларов. У меня нет интереса к боксу», — приводит слова Нурмагомедова Prosports.kz.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.