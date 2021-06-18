«Я первый, кто его напугал?» Гонщик показал дрифт с Хабибом на высоких скоростях

Пилот из Казахстана Антон Авдеев в своём «Инстаграме» поделился видео, на котором демонстрируется дрифт с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым на высоких скоростях.

«Я первый, кто напугал Хабиба? Пусть небыстрые 110 км/ч на разгоне, но пять бетонных стенок, стремительно приближающихся в боковом окне в течение заезда — это повод переживать! Особенно когда водила начал водить тачку только в 22.

Хабиб, был рад напугать тебя и уйти всё с той же улыбкой в 32 зуба. Ну а нос у меня уже был кривой», — подписал видео Авдеев.

Видеозапись можно посмотреть на странице Антона Авдеева в «Инстаграме».

Ранее сообщалось о мнении Хабиба о боксёрском поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.