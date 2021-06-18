«Я первый, кто его напугал?» Гонщик показал дрифт с Хабибом на высоких скоростях

Пилот из Казахстана Антон Авдеев в своём «Инстаграме» поделился видео, на котором демонстрируется дрифт с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым на высоких скоростях.
«Я первый, кто напугал Хабиба? Пусть небыстрые 110 км/ч на разгоне, но пять бетонных стенок, стремительно приближающихся в боковом окне в течение заезда — это повод переживать! Особенно когда водила начал водить тачку только в 22.
Хабиб, был рад напугать тебя и уйти всё с той же улыбкой в 32 зуба. Ну а нос у меня уже был кривой», — подписал видео Авдеев.
Видеозапись можно посмотреть на странице Антона Авдеева в «Инстаграме».
Ранее сообщалось о мнении Хабиба о боксёрском поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.
- 18 июня 2021
-
01:37
-
00:49
-
00:22
-
00:01
- 17 июня 2021
-
23:49
-
23:42
-
22:37
-
21:55
-
21:13
-
20:57
-
20:40
-
19:09
-
18:28
-
16:48
-
16:14
-
15:34
-
15:16
-
14:31
-
14:05
-
13:50
-
13:08
-
13:01
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:09
-
10:49
-
10:38
-
10:00
-
09:44
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:22
-
07:35