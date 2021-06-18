Чикадзе хочет заменить Холлоуэя в бою с Родригесом на турнире UFC Fight Night

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, выразил желание заменить экс-чемпиона промоушена Макса Холлоуэя, снявшегося из-за травмы, в бою с Яиром Родригесом на турнире UFC Fight Night, запланированном на 17 июля.

«Да! Мне нужно громкое имя, и это возможность! Яир, знаю, что тебя просили, давай сделаем шоу для фанатов, Mortal Kombat!» — гласит пост Чикадзе в «Твиттере».

Напомним, Чикадзе провёл свой последний бой в мае этого года на турнире UFC on ESPN 23, где его соперником стал американец Каб Суонсон. Поединок завершился победой грузинского бойца техническим нокаутом. Всего на счету Гиги шесть боёв в UFC и ни одного поражения.

На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и два поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний поединок состоялся в октябре 2019 года (победа над Джереми Стивенсом единогласным решением судей).