Чикадзе хочет заменить Холлоуэя в бою с Родригесом на турнире UFC Fight Night

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, выразил желание заменить экс-чемпиона промоушена Макса Холлоуэя, снявшегося из-за травмы, в бою с Яиром Родригесом на турнире UFC Fight Night, запланированном на 17 июля.
«Да! Мне нужно громкое имя, и это возможность! Яир, знаю, что тебя просили, давай сделаем шоу для фанатов, Mortal Kombat!» — гласит пост Чикадзе в «Твиттере».
Напомним, Чикадзе провёл свой последний бой в мае этого года на турнире UFC on ESPN 23, где его соперником стал американец Каб Суонсон. Поединок завершился победой грузинского бойца техническим нокаутом. Всего на счету Гиги шесть боёв в UFC и ни одного поражения.
На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и два поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний поединок состоялся в октябре 2019 года (победа над Джереми Стивенсом единогласным решением судей).
- 18 июня 2021
-
04:23
-
02:08
-
01:37
-
00:49
-
00:22
-
00:01
- 17 июня 2021
-
23:49
-
23:42
-
22:37
-
21:55
-
21:13
-
20:57
-
20:40
-
19:09
-
18:28
-
16:48
-
16:14
-
15:34
-
15:16
-
14:31
-
14:05
-
13:50
-
13:08
-
13:01
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:09
-
10:49
-
10:38
-
10:00
-
09:44
-
09:40
-
09:20
-
09:00