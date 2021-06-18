Тибау победил Макдональда в главном бою турнира PFL 5

В ночь с 17 на 18 июня прошёл пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5. В рамках основного карда встретились Рори Макдональд (Канада, 22-6-1) и Глейсон Тибау (Бразилия, 35-15). Макдональд проиграл по очкам Тибау, но вышел в плей-офф, где его соперником станет россиянин Магомед Магомедкеримов.

Напомним, Макдональд начал сезон в PFL с победы над Кёртисом Миллендером сабмишеном в первом раунде. В результате он заработал шесть очков. А Тибау проиграл бой своему соотечественнику Жоао Зеферино решением судей, не заработав ни одного балла.

Макдональд шесть лет выступал в UFC и четыре года в Bellator. В организации Даны Уайта он добрался до чемпионского боя с Робби Лоулером, которому проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. А в промоушене Скотта Кокера канадец стал чемпионом в полусреднем весе. Однако в 2019 году он уступил титул Дугласу Лиме. Это был его последний бой в Bellator.

А 37-летний ветеран Тибау выступал в UFC с 2006 по 2018 год. Четыре поражения подряд, включая проигрыши от Ислама Махачева и Тони Фергюсона, вынудили Дану Уайта расстаться с бразильцем. Также бразилец известен тем, что в 2012 году сражался с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл единогласным решением судей.

Ранее на турнире российский PFL 5 российский средневес Николай Алексахин проиграл по очкам американцу Рэю Куперу.