Магомед Магомедкеримов пробился в полуфинал Гран-При PFL

Российский боец Магомед Магомедкеримов вышел в полуфинал турнира Гран-При PFL.
Боец пропустил первый тур отбора в плей-офф PFL из-за проблем с визой, за что был оштрафован на один балл. Во втором туре в первом раунде он одержал победу над Миллендером, набрал 5 баллов (с учётом одного отнятого штрафного балла) и пробился в полуфинал Гран-При полусреднего веса.
В полуфинале, который пройдёт в августе, Магомедкеримов встретится с бразильцем Жоао Зеферино.
Отметим, 31-летний Магомед является победителем сезона-2018 в PFL и обладателем $ 1 млн. Приз для победителя нынешнего турнира также составляет $ 1 млн.
В ночь с 17 на 18 июня прошёл пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5. В рамках основного карда встретились Рори Макдональд (Канада, 22-6-1) и Глейсон Тибау (Бразилия, 35-15). Макдональд проиграл по очкам Тибау, но вышел в плей-офф.
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