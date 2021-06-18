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Олег Тактаров радикально сменил имидж, побрившись налысо. Видео

Олег Тактаров радикально сменил имидж, побрившись налысо. Видео
Александр Насонов
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал свежее видео в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как 53-летнего Тактарова ради съёмок в новом фильме побрили налысо.

«Вы первые это видите… Второй раз в жизни. Первый был в армии. Для фильма The Machine», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Нет больше Будулая».

«Олег, очень круто! Прямо очень!»

«С короткой стрижкой лучше, сразу моложе!»

«Красавчик, помолодели и на шампуне сэкономите, перхоти не будет».

«Лучше намного и моложе. Волос седой, он когда седой, он жёсткий, непослушный, человека сразу старит. Другое дело, когда так».

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