Олег Тактаров радикально сменил имидж, побрившись налысо. Видео
Поделиться
Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал свежее видео в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как 53-летнего Тактарова ради съёмок в новом фильме побрили налысо.
«Вы первые это видите… Второй раз в жизни. Первый был в армии. Для фильма The Machine», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Олега Тактарова.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Нет больше Будулая».
«Олег, очень круто! Прямо очень!»
«С короткой стрижкой лучше, сразу моложе!»
«Красавчик, помолодели и на шампуне сэкономите, перхоти не будет».
«Лучше намного и моложе. Волос седой, он когда седой, он жёсткий, непослушный, человека сразу старит. Другое дело, когда так».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
09:31
-
09:10
-
09:01
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
06:41
-
06:03
-
04:23
-
02:08
-
01:37
-
00:49
-
00:22
-
00:01
- 17 июня 2021
-
23:49
-
23:42
-
22:37
-
21:55
-
21:13
-
20:57
-
20:40
-
19:09
-
18:28
-
16:48
-
16:14
-
15:34
-
15:16
-
14:31
-
14:05
-
13:50
-
13:08
-
13:01
-
12:01
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам