Нурмагомедов объяснил, почему не пригласил Фёдора Емельяненко на турнир своего промоушена
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не пригласил легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на турнир своего промоушена Eagle FC. Нурмагомедов признался, что у него просто не было таких мыслей, и поблагодарил за идею.
«Не думаю, что он отказывался, просто дело в предложении. У меня в голове вообще не было мыслей по поводу приглашений. Вот Забит Магомедшарипов приехал. Но он приехал с Магомедом Тигром Магомедовым, у которого на турнире брат дерётся. Это дело случая.
Но Фёдора можно было бы пригласить. Это хорошая идея, спасибо. Думаю, в Москве можно пригласить, так что постараюсь до него достучаться», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
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