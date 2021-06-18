Олейник: в моё время брутальные бойцы ММА много не говорили, а только крушили всех вокруг

Российский боец ММА Алексей Олейник поделился мнением о том, как изменился мир ММА во время его длительной карьеры. Олейник в ММА дебютировал около 25 лег назад. Россиянин напомнил, что тогда спортсмены вели себя иначе, не ударяясь в трэш-ток.

«Я в этом спорте уже долго. И я вижу, как он меняется каждый год. Когда мы начинали, не было трэш-тока, хейтеров, социальных сетей. Когда мы начинали, в ММА были Ройс Грейси, Марк Коулман, Дэн Северн и Олег Тактаров — ужасные, сильные и брутальные ребята. Они не говорят, только крушат всех и всё вокруг. Сейчас всё изменилось, социальные сети, видео, фото, много-много трэш-тока, армии фанатов, всё это.

В моё время настоящие брутальные мужчины много не говорили. Мне нужно провести красивый бой, брутальный поединок. Мне не нужно много говорить. Я не могу изменить время, но могу изменить себя», — цитирует Олейника MMA Junkie.

Следующий поединок Олейник проведёт на турнире UFC on ESPN 25. Его соперником будет Сергей Спивак.