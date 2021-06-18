Костя Цзю назвал сильные и слабые стороны Олейника перед боем со Спиваком в UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от поединка россиянина Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака, которые сразятся на турнире UFC в ближайшие выходные.
«Олейник — если он хватает, то от него практически невозможно вырваться, сбежать от него, если он поймал. Это его сильная сторона. А слабая… Не могу сказать слабую. Относительно не самая сильная — ударная техника», — приводит слова Цзю «РЕН ТВ».
Алексей Олейник в последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. Это было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец в последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из которых он победил.
Напомним, главным событием турнира UFC 19 июня станет встреча Чан Сон Джона, известного под прозвищем Корейский Зомби, с Дэном Иге.
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