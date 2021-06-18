Масвидаль: Эдвардс — не боец, он не готов рисковать
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Американский боец ММА Хорхе Масвидаль прокомментировал победу британца Леона Эдвардса в поединке с Нейтом Диазом на турнире UFC 263. Эдвардс победил единогласным решением судей. Он теперь может стать следующим соперником Исраэля Адесаньи в титульном поединке.
«Это был хороший бой, хорошее выступление. Леон делал то, что он и делает. Он просит больше денег, но не является финишером, он не боец.
Он побеждал и не хотел рисковать, не стремился финишировать соперника. Поэтому, как мне кажется, он пока не может подняться на те позиции, которые хочет занять. Он не бьётся в октагоне каждую секунду, которую там проводит.
Он — боец очень высокого уровня, но у него нет злости, которая нужна», — цитирует Масвидаля BloodyElbow.
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