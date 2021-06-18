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Тренер Нурмагомедова рассказал о первых словах Хабиба после победы над Гэтжи

Тренер Нурмагомедова рассказал о первых словах Хабиба после победы над Гэтжи
Александр Насонов
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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какие слова произнёс его подопечный после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. По словам Мендеса, перед поединком он предупреждал Нурмагомедова об опасности калфкиков (то есть ударов в голень) в исполнении Гэтжи.

«Я сказал Хабибу: «Я хочу, чтобы ты сфокусировался на этом. Это единственный способ, как он может тебя побить. Это его главное оружие. Поэтому ты должен позаботиться о том, что готов к его калфкикам».

Такие вещи очень важны. Первое, что сказал мне Хабиб после боя: «Эй, тренер, ты рассказал ему про калфкики?» Понятно, он сказал это в шутку. Он просто подтвердил, что калфкики были главным оружием Гэтжи», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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