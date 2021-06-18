«Он старый, старый». Логан Пол намекнул на желание сразиться с Майком Тайсоном

Боксёр и видеоблогер Логан Пол дал понять, что его интересует возможность сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Ранее в июне Пол провёл выставочный бой с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, победителя выявить не удалось.

«Кто-то упоминал Майка Тайсона. Мой адвокат говорил, он сказал: ну нет, Тайсон снесёт тебе башку, у тебя нет шансов. А я ему: я только что прошёл через это.

Нельзя говорить мне, что я не смогу побить Майка Тайсона. Он старый, старый», — приводит слова Пола журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».

На счету Логана Пола один официальный бой на профессиональном ринге. В ноябре 2020 года он проиграл другому блогеру KSI.