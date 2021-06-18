Тони Беллью: не думаю, что Усик сможет доставить проблемы Джошуа

Британский боксёр Тони Беллью поделился ожиданиями от поединка соотечественника Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Беллью считает, что у Усика нет реальных шансов победить Джошуа. Усик в 2018 году нокаутировал Беллью.

«Я прекрасно знаю, насколько хорош Усик. Он невероятно талантлив, лучший боксёр, с которым я когда-либо дрался. Но не думаю, что он достаточно крупный и опасный, чтобы доставить проблемы Энтони Джошуа.

Ну, он довольно крупный, чтобы у Джошуа были некоторые проблемы. Но мне не кажется, что он сможет победить. Да, у Энтони могут возникнуть некоторые сложности, Джошуа надо будет справиться с давлением Усика», — цитирует Беллью TalkSPORT.

Джошуа должен был провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри, но тому придётся вновь подраться с Деонтеем Уайлдером.