Олейник: я люблю Украину. Спокойно разговариваю на украинском так же, как и на русском

Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на то, что его следующий бой могут показать на Украине. Олейник на ближайшем турнире UFC встретится с молдавским бойцом Сергеем Спиваком.
«Меня это не волнует. Кто захочет посмотреть, тот посмотрит. В современном мире всегда можно найти трансляцию в интернете и купить подписку. Лишая людей возможности смотреть спорт, Украина делает только хуже. Никогда не говорил, что я не украинец и не люблю Украину. Украину я люблю. Я не люблю те незаконные процессы, которые происходят внутри страны. Я спокойно разговариваю на украинском так же, как и на русском. Прекрасно отношусь к стране, в которой я родился, к своей родине. Но там не хотят, чтобы люди гордились человеком, который прошёл большой путь в спорте и имеет вес в бойцовском мире. Сожалею об этом, но не могу ничего сделать», — цитирует Олейника Sport24.
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