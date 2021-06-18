Магомедшарипов — Родригесу: позволю своему брату Мовсару прикончить тебя

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов призвал Яира Родригеса принять вызов Мовсара Евлоева.



«Очень жаль, что Макс Холлоуэй травмировался. Яир Родригес, я не могу сделать это 17 июля, но я позволю своему брату Мовсару прикончить тебя! Прими бой, если тебе нужен серьёзный вызов», — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов.



Ранее Евлоев обратился к президенту UFC Дане Уайту, выразив готовность заменить Макса Холлоуэя в поединке с Родригесом.



Напомним, Мовсар Евлоев выступил в предварительном карде турнира UFC 263. Его соперником был Хаким Даводу. По итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.



Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы.