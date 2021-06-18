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Тренер Пакьяо: Мэнни сильнее, чем Спенс. Бой завершится досрочно

Тренер Пакьяо: Мэнни сильнее, чем Спенс. Бой завершится досрочно
Александр Кожевников
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Джастин Форчун, тренер Мэнни Пакьяо, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Эрролом Спенсом.

«Это прекрасный бой. Спенс — крутой боксёр, но Пакьяо совершенно на другом уровне. Пакьяо — зверь иной породы. Спенс очень хорош, но я не думаю, что он так же силён, как Мэнни. Да, у него есть физические данные, но он уступает Мэнни и в этом, и в скорости. Мэнни невероятно быстр для своего возраста. Бой завершится досрочно. Пакьяо возьмёт своё градом ударов, яростью, скоростью и силой. Спенс не упадёт, но его ждёт избиение. Пакьяо уже был в таких ситуациях. Это самый крупный бой года, даже крупнее, чем третий бой Фьюри и Уайлдера», — приводит слова Форчуна BoxingScene.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

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