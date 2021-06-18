Олейник: не хотел драться со Спиваком

Российский боец UFC Алексей Олейник признался, что не хотел проводить бой с Сергеем Спиваком.
«Других вариантов не предлагали. Более того — настойчиво попросили от этого боя не отказываться, хотя им известно, что я не хочу драться с соотечественниками. Мы пообщались. Мне он показался нормальным воспитанным парнем. Поэтому я и не хотел этого боя сейчас.
Тогда мы пообщались единственный раз. Каждый остался, что называется, без обид. Написал ему, мол, Серёга, такая ситуация, без обид, меня вынудили на такой бой, и никаких вариантов нет. Не знаю, была ли у него возможность отказаться, но у меня её не было точно», — приводит слова Олейника Sport24.
Поединок Олейника и Спивака состоится в ночь с 19 на 20 июня мск.
Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.
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