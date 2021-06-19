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Корейский Зомби и Иге, Олейник и Спивак провели дуэль взглядов. Видео

Корейский Зомби и Иге, Олейник и Спивак провели дуэль взглядов. Видео
Виталий Весёлый
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Опубликовано видео дуэли взглядов участников карда UFC Fight Night, запланированного на 20 июня, который возглавит бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге. В со-главном бою встретится россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

UFC Vegas 29. Битвы взглядов

Основной кард

Чон Чхан Сон (66,2 кг) vs. Дэн Иге (66,2 кг);
Алексей Олейник (103,4 кг) vs. Сергей Спивак (109,8 кг);
Марлон Вера (61,7 кг) vs. Дэви Грант (61,5 кг);
Юлиан Эроса (66 кг) vs. Сенгву Чой (66,2 кг);
Веллингтон Тюрман (84,1 кг) vs. Бруну Силва (84,4 кг);
Мэтт Браун (77,3 кг) vs. Диего Лима (77,6 кг).

Предварительный кард

Алекса Кэмур (92,8 кг) vs. Никола Негумереану (93,2 кг);
Канако Мурата (51,9 кг) vs. Вирна Жандироба (52,2 кг);
Хаос Вилльямс (76,7 кг) vs. Мэттью Шеммельсбергер (77,1 кг);
Джош Парисян (120,7 кг) vs. Роке Мартинес (113 кг);
Йоаким Силва (70,1 кг) vs. Рикки Глен (70,8 кг);
Кэси О'Нил (56,9 кг) vs. Лара Прокопьо (57,2 кг).

Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений.

Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.

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