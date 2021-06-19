Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от боя Молдавского и Джонсона на Bellator 261

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился ожиданиями от поединка, в ходе которого встретятся 29-летний российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский и 36-летний американец Тимоти Джонсон. Соперники поборются за пояс временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе.



«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.



Бой Молдавского и Джонсона состоится 25 июня в штате Анкасвилл (США) на турнире Bellator 261.

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