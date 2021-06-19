Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от боя Молдавского и Джонсона на Bellator 261

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился ожиданиями от поединка, в ходе которого встретятся 29-летний российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский и 36-летний американец Тимоти Джонсон. Соперники поборются за пояс временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.
Бой Молдавского и Джонсона состоится 25 июня в штате Анкасвилл (США) на турнире Bellator 261.
- 19 июня 2021
-
14:18
-
13:30
-
11:19
-
10:31
-
09:55
-
02:18
- 18 июня 2021
-
23:33
-
22:36
-
21:01
-
20:44
-
19:10
-
18:58
-
17:56
-
16:38
-
16:00
-
15:05
-
13:22
-
13:01
-
12:11
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
09:10
-
09:01
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
06:41
-
06:03
-
04:23
-
02:08