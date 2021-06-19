Андерсон Сильва назвал самый любимый момент в карьере

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о самом любимом моменте в карьере. По словам Андерсона, это победа решением судей над Хаято Сакураи на Shooto 7, которую он одержал 26 августа 2001 года.



«Я думаю, что это был мой первый титульный пояс в Японии в промоушене Shooto. Это был действительно особенный момент для меня», — приводит слова Сильвы BJ Penn.



Ранее сообщалось, что в Гвадалахаре (Мексика) состоялась официальная процедура взвешивания боксёрского шоу (которое пройдёт сегодня, 19 июня), в главном событии которого встретятся Силва и бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший. Оказалось, что вес Чавеса-младшего превысил допустимый по контракту на два фунта (184 – примерно 83,6 кг) и он будет должен выплатить Силве штраф в размере $ 100 тысяч.