Нейт Диаз: я — настоящий чемпион

Боец UFC Нейт Диаз обратился к первой пятёрке рейтинга организации в лёгком и полусреднем весе.
«У меня не настолько стеклянная челюсть, как у вас. Топ-5 легковесов и полусредневесов, вы знаете, кто вы. Я – Нейт Догг. Настоящий чемпион», — написал Диаз в своём «твиттере».
На турнире UFC 263 Диаз потерпел поражение в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой, имевший пятираундовый формат, дошёл до решения судей. Они единогласно отдали победу Эдвардсу, теперь он сможет сразиться с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Диаз потерпел три поражения в четырёх последних поединках. Кроме того, он уступил в двух последних боях.
Ранее Дэн Хукер выразил желание провести бой с Нейтом Диазом на турнире UFC 266, который состоится 25 сентября 2021 года.
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