Крис Вайдман извинился перед Андерсоном Силвой за поведение в поединке в 2013 году

Боец UFC Крис Вайдман извинился перед Андерсоном Силвой за травму, которую получил бразилец в их поединке в 2013 году. Силва тогда сломал ногу, а инцидент был похож на тот, что случился с самим Вайдманом в бою с Юрайей Холлом.
«Я помню, как это случилось с тобой. В начале я даже не понимал, что твоя нога сломана. Я думал, что тебе просто больно. Я шёл по октагону и услышал крик, будто кого-то убивают. После этого я подошёл к тебе и увидел, как ты держишь свою ногу. Я не мог поверить, что это слуичлсоь.
Позже мне хотелось связаться с тобой, на той же неделе, потому что я чувствовал себя ужасно из-за того, что сразу начал праздновать победу. Но время шло, эмоции забылись. Сейчас я чувствую себя ещё хуже, потому что понял, какую боль ты испытывал. Через что тебе пришлось пройти. Это заставляет меня сочувствовать тебе ещё больше. Я, пусть я не говорил это, но у меня до сих пор сидит в голове, как это произошло, так что я хотел бы извиниться перед тобой», — приводит слова Вайдмана BJPenn.
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