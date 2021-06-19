Адесанья: Пауло Косте стоит стать виноделом

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что одержал психологическую победу над Пауло Костой.



«Тяжело, когда вокруг тебя одни подхалимы, которые постоянно называют тебя величайшим. Я видел, что это именно тот парень, которому раздувают эго. Мне понравилось, что когда я его уронил, на трибунах было очень тихо и можно было услышать панику в его углу. Один из его тренеров закричал в страхе, что их парня уронили. Он чуть ли не визжал от страха, так что это подлило масла в огонь, после чего я просто начал колотить его.



Думаю, это его подбило. Я сломал его психологически, так что не уверен, что он вернётся. Он оправдывался, говорил, что напился вина. Думаю, теперь ему стоит стать виноделом», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу Flagrant.