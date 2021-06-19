Белфорт сообщил, что в декабре проведёт бой с Эвандером Холифилдом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Витор Белфорт заявил, что в декабре 2021 года проведёт боксёрский поединок против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Эвандера Холифилда. При этом Белфорт подтвердил, что в сентябре он подерётся с Оскаром де ла Хойей.



«Собираюсь поделиться с вами небольшим представлением. После боя с де ла Хойей, в сентябре я подерусь с Холифилдом в декабре. Будьте готовы к этому переходу», — приводит слова Белфорта BJPenn.



Напомним, бой между Витором Белфортом и Оскаром де ла Хойей состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики.



Место проведения поединка ещё не определено. Для 48-летнего Оскара это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он уступил филиппинцу Мэнни Пакьяо.