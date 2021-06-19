Фьюри: конечно, я хочу подраться с Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что хочет получить объединительный бой с Энтони Джошуа. Впереди Джошуа предстоит поединок с Александром Усиком, а Фьюри — третий бой с Деонтеем Уайлдером.



«Конечно, я хочу подраться с Джошуа. Без оправданий или препятствий. Но я уже вижу, как они придумывают себе отговорки, говорят про обязательных претендентов. Никто на самом деле не хочет подраться с парнем вроде меня. И я не виню их в этом», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews 24.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.



На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.