Негумеряну в ярком бою победил Камура на UFC Fight Night

В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках предварительного карда представитель Румынии Николае Негумеряну встретился с американцем Алексом Камуром.
Бой продлился все три раунда и завершился победой румынского бойца раздельным решением судей.
Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.
Отметим, что в со-главном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.
Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.
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