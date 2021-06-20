Негумеряну в ярком бою победил Камура на UFC Fight Night

В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках предварительного карда представитель Румынии Николае Негумеряну встретился с американцем Алексом Камуром.

Бой продлился все три раунда и завершился победой румынского бойца раздельным решением судей.

Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.

Отметим, что в со-главном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.