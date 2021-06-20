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Браун победил нокаутом Лиму на турнире UFC Fight Night

Браун победил нокаутом Лиму на турнире UFC Fight Night
Максим Лесовой
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В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках основного карда американец Мэтт Браун встретился с бразильцем Диего Лимой.

Бой закончился победой американца нокаутом во втором раунде.

Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге. Отметим, что в со-главном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 25), Лас-Вегас, США
Диего Лима - Мэтт Браун (W)
20 июня 2021, воскресенье. 02:10 МСК
Мэтт Браун
Окончено
KO
Диего Лима
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